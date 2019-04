Yasak Elma izle 42. son bölüm - Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı FOX'ta

Yasak Elma 43. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Yasak Elma’nın son bölümünde “Annen hastalığını ilk öğrendiğinde verdiydi bana. Bana bir şey olursa Yiğit’e ver dedi.” denilerek Yiğit’e bir mektup verilir. Annesinin son mektubunu gören Yiğit şaşkınlığa uğrar. Annesinin mektubunda “Yiğit’im gerçekleri söyleyemediğim için beni affet. Seni ben büyüttüm ama başkası doğurdu. Günün birinde onu bulmak istersin diye bu satırları yazıyorum. Öz annen sana bakmak istemeyip seni hemşireye vermiş. Annenin fotoğrafı zarfın içinde. Seni çok seviyorum oğlum.” yazmaktadır. Ve Yiğit öz annesinin kim olduğunu öğrenir.

YASAK ELMA 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX TV’nin sevilen dizisi Yasak Elma’nın 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 42. BÖLÜM ÖZETİ

Kaya’nın Ender’den gizli test yaptırması Ender’i çileden çıkarır. Yıldız ise Kaya ve Ender ilişkisini ispatlamak ve Ender’i şirketten göndermek peşindedir. Zeynep ve Alihan hak ettiği mutluluğa kavuştuklarını zannederken, parasını bitirip şehre dönen Mustafa’nın ise Ender’le tanışması olayların gidişatını değiştirecektir. Yıldız, Ender’in yaptığının karşılığını çok ağır bir şekilde vermek için harekete geçer. Bütün kapılar yüzüne kapanan Mustafa ise gözü dönerek herkesin hayatını değiştirecek korkunç bir karar verir.

HALUK AKAKÇE “YASAK ELMA” DİZİSİNE KONUK OLUYOR!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı FOX’un ‘’Yasak Elma’’ dizisi bugüne kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Bu haftaki konuğu ise ünlü ressam Haluk Akakçe!

Yıldız (Eda Ece), Halit'in (Talat Bulut) senelerdir görüşmediği arkadaşlarını evinde yemekli bir davette ağırlıyor. Yıldız, karı-koca sanat aşığı olan bu çiftin gözünü boyamak için Haluk Akakçe’yi tanıdığını söylüyor. Aracılar vasıtası ile Akakçe’ye bir şekilde ulaşan Yıldız, sanatçının bir tablosunu almak isterken yine Yıldız'a has bir şanssızlık yaşayıp, sanat dersinde de sınıfta kalacak gibi görünüyor.

Günümüzün en genç ve en yaratıcı sanatçıları arasında ismi geçen Haluk Akakçe, dünyanın önde gelen çağdaş müzelerinde ve galerilerinde kişisel sergiler açma başarısına ulaşmıştır. Sao Paulo ve Shanghai Bienalleri, New York- New Museums Contemporary çalışmaları; Vogue, Flash Art, Artforum, Art in America dergileri gibi çeşitli uluslararası yayınlara konu olmuştur. Yaşamını İstanbul, Londra ve New York'ta sürdürmektedir.

BARIŞ KILIÇ “YASAK ELMA” DİZİSİNE KATILDI!

Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı FOX’un ‘’Yasak Elma’’ dizisinde yakışıklı oyuncu bundan böyle Kaya Ekinci karakterine hayat verecek.

Kaya iyi bir aileden gelen idealist bir adamdır. Hayatı boyunca gözü yükseklerde olmayan, elindekiyle yetinmesini bilen, çalışarak başarıya ulaşacağının bilincinde yetiştirilmiş biridir. Geçmişte de, bu özellikleri sayesinde Halit’in (Talat Bulut) şirketinde hızla yükselmiş, dürüstlüğü ve azmiyle onun gözüne girmeyi başarmıştır. Yıllar sonra eski şirketine CEO olarak döndüğünde, geçmiş hesaplaşmalarının kapanmadığını öğrenecektir. Başarılı oyuncu geçtiğimiz akşam yayınlanan dizinin 37. bölümünde izleyici karşısına çıktı.