Yasak Elma'nın yeni sezonunda adeta yaprak dökümü yaşandı. Yasak Elma dizisinde başrol oyuncusu Talat Bulut’un ölerek diziden ayrılmasının ardından Barış Kılıç, Gökhan Alkan, Buse Buçe Kahraman ve Doğaç Yıldız'da yapıma veda etti. Bu ayrılık haberlerinin ardından Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'ya veda mı edecek? gibi sorular gündeme geldi.

YASAK ELMA ŞAHİKA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada gündeme geldi. Ancak konu hakkında herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

YASAK ELMA 87. SON BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.

Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar. Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.