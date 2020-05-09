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  3. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinden hayranlarını üzen haber!

Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinden hayranlarını üzen haber!

Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinden hayranlarını üzen haber!

Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Ancak sevilen dizilerden hayranlarını üzen bir haber geldi.

Fox TV'de ekrana gelen Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri, bayram sonrası sete çıkması planlanıyordu. Oyuncular ve teknik ekip de hazırlık yapmaya başlamıştı.

KARAR VERİLDİ

Ancak kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy corona virüsü salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için sezonu erken kapanacak.

Baraj 24 Temmuz’da sete çıkacak. Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy “Bu sezon bizim için bitti artık” dedi.


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