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  3. Yasak Elma son bölümde neler olmuştu?
28 Ağustos 2020 Cuma 17:20 | Son Güncelleme:

Yasak Elma son bölümde neler olmuştu?

Yasak Elma son bölümde neler olmuştu"

Yasak Elma yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, koronavirüs salgını sebebi ile erken sezon finaline gitmiş ve bir süre ekranlara ara vermişti.

Yasak Elma yeni sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, koronavirüs salgını sebebi ile erken sezon finaline gitmiş ve bir süre ekranlara ara vermişti.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

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