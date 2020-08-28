Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon fragmanı izleme linki!

Yasak Elma yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle çekimlerine ara verilen Yasak Elma en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Elinde bavul ile parmaklıklar ardına düşer Şahika’yı büyük sürprizler beklemektedir. Yasak Elma 75. bölüm yeni sezon fragmanını izlemek isteyenler Yasak Elma ne zaman başlayacağını öğrenmek istiyor.

YASAK ELMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma 7 Eylül Pazartesi Fox Tv ekranlarında olacak.





YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika, elinde bavul ile parmaklıklar ardına düşer. Ancak onu orada da bekleyen bir sürpriz vardı. Hapiste onu karşılayan tanıdık sima, Şahika'yı dehşete düşürür.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.