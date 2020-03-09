Yasak Elma'nın Kerim'i Gökhan Alkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Yasak Elma'nın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde diziye Kerim karakteri dahil oluyor. İzleyiciler şimdiden Kerim karakterini canlandıran Gökhan Alkan ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Yasak Elma Kerim kimdir? Yasak Elma'nın Kerim'i Gökhan Alkan kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

GÖKHAN ALKAN KİMDİR?

Gökhan Alkan, 8 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kocaeli Üniversitesi Otomotiv Teknolejileri Öğretmenliği Lisans ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret-Pazarlama ön lisans bölümlerini bitirdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Gökhan Alkan'ın ilk televizyon deneyimi 2011 yılında yayınlanan ve büyük ses getiren bir proje olan Muhteşem Yüzyıl ile olmuştur.

Gurbette Aşk, Kocamın Ailesi, Makas, Seviyor Sevmiyor dizilerinde rol alan Gökhan Alkan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Zengin ve Yoksul dizinde Karan karakterine hayat vermektedir. Gökhan Alkan, 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

Defne'nin Bir Mevsimi filmindeki rolüyle 9. Montreal Türk Filmleri Şenliği'nde En İyi Film ödülüne layık görüldü.

2016 yılında Güney Kore'nin en prestijli ödüllerinden olan APAN (Asia Pasific Actors Network) Drama Ödül töreninde Asya Pasifik özel ödülünün sahibi oldu.

Gökhan Alkan'ın rol aldığı diziler:

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Şah Tahmasp)

2013 – Herşey Yolunda (Cem Karabey)

2013 – Gurbette Aşk Bir Yastıkta (Osman)

2014 – Kocamın Ailesi (Tarık)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Yiğit Balcı)

2017 – Kalp Atışı (Ali Asaf)

2019 – Zengin ve Yoksul (Karan)

Gökhan Alkan'ın rol aldığı filmler:

2015 – Defne'nin Bir Mevsimi (Ferhat)

2015 – Organik Aşk Hikâyeleri (Hasan)

2015 – Makas (Fatih) (TV Filmi)

Gökhan Alkan'ın rol aldığı tiyatrolar:

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Mustafa Kemal'im

Oscar

İstanbul ve Aşk