Yasak Elma Halit yaşıyor mu, ölmedi mi? Talat Bulut diziye geri mi dönecek?

Yasak Elma dizisinde heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın "Halit yaşıyor" sözleri geceye damga vuracak gibi görünüyor. 85. bölümde dizide ayrılan Talat Bulut diziye geri mi dönecek? Yasak Elma Halit yaşıyor mu, ölmedi mi? gibi sorular izleyicilerin kafasında soru işareti bıraktı.

YASAK ELMA HALİT YAŞIYOR MU, ÖLMEDİ Mİ?

Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Halit'in yaşayıp yaşamadığına dair kafalarda soru işareti kaldı. Dizinin fragmanında Halit’in yaşadığı söylendi. Fakat Talat Bulut daha önce de diziye geri dönmeyeceğini belirtmişti. Talar Bulut ya da yapımcılardan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

TALAT BULUT KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Talat Bulut, 23 Mart 1956 yılında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.

Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray'ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Talat Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı'dir.