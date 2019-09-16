Yasak Elma dizisi transfere doymuyor! O ünlü isim de kadroya dahil oldu

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi transferlerine devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlayan dizi, son olarak kadrosuna Aylin Veziroğlu'nu da kattı. Veziroğlu, dizide 'Selin' karakterine hayat verecek.

Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin kadrosuna Aylin Veziroğlu'ndan önce Tuvana Türkay katılmıştı.