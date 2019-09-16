Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7157
  • 6,2984
  • 275.258
  • 102521
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yasak Elma dizisi transfere doymuyor! O ünlü isim de kadroya dahil oldu

Yasak Elma dizisi transfere doymuyor! O ünlü isim de kadroya dahil oldu

Yasak Elma dizisi transfere doymuyor! O ünlü isim de kadroya dahil oldu

Ekranların fenomen dizilerinden Yasak Elma'nın kadrosuna ünlü bir oyuncu daha transfer oldu.

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Barış Kılıç ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi transferlerine devam ediyor. Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlayan dizi, son olarak kadrosuna Aylin Veziroğlu'nu da kattı. Veziroğlu, dizide 'Selin' karakterine hayat verecek.

Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Soyata’nın kaleme aldığı dizinin kadrosuna Aylin Veziroğlu'ndan önce Tuvana Türkay katılmıştı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akbağ'dan Arda Turan'a ağır darbe
'Çok Sevdim Yalan Oldu! şarkısının sahibi belli oldu!
Yılmaz Morgül: Ronaldo beni taklit ediyor
Miray Daner'den dikkat çeken paylaşım
Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
<p>Olay, 12 Eylül Perşembe akşamı saat 23.30 sıralarında Beyoğlu’ndaki bir markette yaşandı. İddiaya

Market Sahibi, Hırsızı Yumruğuyla Yere Devirdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalanlar ölmesin diye su takviyesi başladı

Tarihte yer edinmiş ünlü isimlerin zekice verilmiş hazır cevapları