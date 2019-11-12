Yasak Elma dizisine sürpriz transfer! Hakan Karahan kadroya dahil oldu

3. sezonuyla ekranlara gelen 'Yasak Elma' dizisinin kadrosu zenginleşmeye devam ediyor. Son olarak 18 Kasım Pazartesi günü yayınlanacak dizinin 57. bölümünden itibaren Hakan Karahan da kadroda yer alacak. Karahan, 'Nadir' karakterine hayat verecek.

Nadir, Şahika’nın (Nesrin Cavadzade) gizemli patronu olarak izleyici karşısına çıkacak. Aynı zamanda Halit’in (Talat Bulut) eski ortağı olan Nadir’in dönüşüyle, eski defterler yeniden açılacak.