Yasak Elma dizisine bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya katıldı?

Medyapım imzalı dizinin şimdiden önümüzdeki sezon da ekranda olması için plan yapılıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin kadrosuna son olarak Faruk Barman, "Bülent" karakteriyle katıldı. Barman, daha önce 'Kızım' dizisinde de boy göstermişti.