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  3. Yasak Elma dizisine bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya katıldı?

Yasak Elma dizisine bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya katıldı?

Yasak Elma dizisine bir transfer daha! Hangi ünlü isim kadroya katıldı"

Başrollerini Talat Bulut, Eda Ece ve Şevval Sam gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma dizisi, üçüncü sezonunda da kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Medyapım imzalı dizinin şimdiden önümüzdeki sezon da ekranda olması için plan yapılıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı dizinin kadrosuna son olarak Faruk Barman, "Bülent" karakteriyle katıldı. Barman, daha önce 'Kızım' dizisinde de boy göstermişti.


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