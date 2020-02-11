Yasak Elma dizisinden Şeyma Subaşı'na gönderme! Sosyal medyayı salladı

Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Barış Kılıç ve Tuvana Türkay'ın gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisinde, Şeyma Subaşı’na olay bir gönderme yapıldı.

Yıllar önce evli olan Acun Ilıcalı ile yasak aşk yaşayan Subaşı, Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz’dan boşanması üzerine, Instagram hesabından yaptığı bir selfie’yi paylaşmış ve ‘Boşandılar’ yazmıştı. Yaşanan bu olay diziye de konu oldu. Sahnede, Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Şahika karakteri Tuvana Türkay'ın hayat verdiği Leyla'yı telefonla arıyor. Sonrasında ise telefonda geçen konuşmayla Şeyma Subaşı'na gönderme yapılıyor.