Yasak Elma dizisinden flaş karar! Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin çağrısı yanıt buldu

Koronavirüs salgını nedeniyle bakanlık 'evinizde kalın' çağrısında bulundu, ünlüler ise bu çağrıya uyarak evlerine kapandı. Ancak dizi setlerinin devam etmesi oyuncuları isyan ettirdi. Özellikle Yasak Elma dizisinde rol alan Eda Ece ve Nesrin Cavadzade, setlere ara verilmesi için çağrıda bulundu.

ÇAĞRILARINA YANIT GELDİ

Son olarak oyuncuların çağrısı sonuç verdi. Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yasak Elma dizisinde set çalışmalarına 21 Mart Cumartesi günü itibari ile ara verilecek. Ancak bu aranın sadece 1 hafta ile sınırlandırılması da dikkat çekti.

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