Yasak Elma dizisinde yapılan mantık hatası izleyicinin gözünden kaçmadı!

Televizyon dünyasının ilgi çekici yapımlarından Yasak Elma dizisi pazartesi akşamları Fox Tv’de izleyici karşısına çıkıyor. Sosyal medyada da trend olmayı başaran yapım zaman zaman izleyicilerin eleştirilerinden de kaçamıyor. Dizinin son haftalardaki bölümlerinde yaşanan olaylar beraberinde mantık hatalarını getirdi.



Yasak Elma izleyicileri senaryodaki bazı olayların mantıksız olduğunu dile getirerek senaristlere ağır eleştirilerde bulundu. Dizide Feride Hanım ile Yıldız arasında geçen diyalog ekran başındakileri bir hayli kızdırdı. Feride’nin birçok konuda bilgi sahibi olmasının, Şahika ve Yıldız hakkında araştırma yapmasının fakat bazı konuları hiç bilmemesinin mantıksız olduğunu söyleyen izleyiciler görüşlerini sosyal medyadan paylaştı.

Bir izleyici “Bu Feride, o kadar geçmişi biliyor, Halit’in düğününde 3 kadına gelinlik giydirildiğini, Şahika’yla nasıl nişanlandığını bilmiyor, çok mantık hatası var çok” yorumunda bulundu.

Bir başka izleyici yaptığı yorumda: “Şahika da 2 kez evlendi ve 2 kocası oldu. Onun gerçek tarzını, tavrını bilmemesi, öğrenmemesi çok saçma gerçekten” itirazında bulundu.