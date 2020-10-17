Yasak Elma dizisinde izleyiciyi şaşırtacak büyük şok! Başrol oyuncusu ayrılıyor

Yasak Elma dizisinde izleyiciyi şaşırtacak büyük şok yaşanacak. Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın başrolünde oynadıkları diziden bir oyuncunun ayrılacağı bilgisi gündeme geldi.

Eda Ece, yeni bir paylaşım yaparak 85. bölümde bir bombanın patlayacağını anlatmış, senaryoyu aldıklarında çok şaşırdıklarını belirtmişti. Olayın aslı ise daha sonra anlaşıldı. Gelen kulis bilgisine göre dizinin kilit isimlerinden birisi diziye veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği kulis bilgisine göre Talat Bulut’un canlandırdığı Halit Argun karakteri, 5 bölüm sonra diziden ayrılacak. Üstelik vedası da büyük şok yaşatacak.

Dizide Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un, 85. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda edeceği söyleniyor. Dizide ayrıca Gökhan Alkan’ın da aynı bölümde diziden ayrılacağı şeklinde bilgiler konuşuluyor.