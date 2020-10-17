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  • Yasak Elma dizisinde izleyiciyi şaşırtacak büyük şok! Başrol oyuncusu ayrılıyor
17 Ekim 2020 Cumartesi 16:37 | Son Güncelleme:

Yasak Elma dizisinde izleyiciyi şaşırtacak büyük şok! Başrol oyuncusu ayrılıyor

Yasak Elma dizisinde izleyiciyi şaşırtacak büyük şok! Başrol oyuncusu ayrılıyor

Fox TV'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma'da ilerleyen bölümlerinde büyük bir şok yaşanacak. Diziye başrollerdeki bir ismin veda edeceği haberi izleyicileri şaşırttı. 19 Ekim Pazartesi akşamı 80. bölümü yayınlanacak olan diziden 5 bölüm sonra başrol oyuncularından birisinin ayrılacağı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yasak Elma dizisinde izleyiciyi şaşırtacak büyük şok yaşanacak. Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın başrolünde oynadıkları diziden bir oyuncunun ayrılacağı bilgisi gündeme geldi.

Eda Ece, yeni bir paylaşım yaparak 85. bölümde bir bombanın patlayacağını anlatmış, senaryoyu aldıklarında çok şaşırdıklarını belirtmişti. Olayın aslı ise daha sonra anlaşıldı. Gelen kulis bilgisine göre dizinin kilit isimlerinden birisi diziye veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği kulis bilgisine göre Talat Bulut’un canlandırdığı Halit Argun karakteri, 5 bölüm sonra diziden ayrılacak. Üstelik vedası da büyük şok yaşatacak.

Dizide Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut'un, 85. bölümde senaryo gereği ölerek diziye veda edeceği söyleniyor. Dizide ayrıca Gökhan Alkan’ın da aynı bölümde diziden ayrılacağı şeklinde bilgiler konuşuluyor.

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