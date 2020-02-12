Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0335
  • 6,5866
  • 304.348
  • 119750
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yasak Elma dizisinde büyük sürpriz! Zeynep Bastık geri dönüyor

Yasak Elma dizisinde büyük sürpriz! Zeynep Bastık geri dönüyor

Yasak Elma dizisinde büyük sürpriz! Zeynep Bastık geri dönüyor

Yasak Elma dizisinin kadrosunda sürpriz değişiklikler yapılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümlerde İrem karakterine hayat veren ancak diziden ayrılan şarkıcı Zeynep Bastık, kadroya yeniden dahil oldu.

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma'nın 17 Şubat Salı ekrana gelecek olan 69. yeni bölümüne Yıldız'ın doğum günü partisi damga vuracak. Yasak Elma yeni bölümüne güzel şarkıcı Zeynep Bastık konuk olacak.

Zeynep Bastık, Yasak Elma'nın geçtiğimiz sezonlarında İrem karakteriyle rol almıştı. Zeynep Bastık'ın canlandırığı İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep'in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim'de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Bastık'ın diziye devam edip etmeyeceği ise henüz bir netlik kazanmadı.


Aşk bombası patladı! O fotoğraf ikiliyi ele verdi
Yasak Elma'da büyük sürpriz! O isim geri dönüyor
O dava sonuçlandı! Seda Sayan'a büyük şok
'Zor bir dönem geçirdim'
Hercai dizisine flaş transfer!
<p>Türkiye´nin farklı birliklerinden gönderilen ve aralarında komando, mühimmat ve saldırılara dayan

İskenderun´a Trenle Gelen Askeri Araçlar Sınıra Gönderildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İşte Avrupa'da forma giyen Türk futbolcular

Saç teli kalınlığında yerli sensör üretiyorlar