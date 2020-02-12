Yasak Elma dizisinde büyük sürpriz! Zeynep Bastık geri dönüyor

Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Tuvana Türkay, Nesrin Cevadzade ve Barış Kılıç'ın başrollerinde yer aldığı Yasak Elma'nın 17 Şubat Salı ekrana gelecek olan 69. yeni bölümüne Yıldız'ın doğum günü partisi damga vuracak. Yasak Elma yeni bölümüne güzel şarkıcı Zeynep Bastık konuk olacak.

Zeynep Bastık, Yasak Elma'nın geçtiğimiz sezonlarında İrem karakteriyle rol almıştı. Zeynep Bastık'ın canlandırığı İrem, Yıldız (Eda Ece) ve Zeynep'in (Sevda Erginci) kuzeni, Taksim'de rock barda solistlik yapan bir karakter olarak seyirci karşısına çıkmıştı. Bastık'ın diziye devam edip etmeyeceği ise henüz bir netlik kazanmadı.