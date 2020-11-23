Yasak Elma dizisinde büyük sürpriz! Hepsi grubunun ünlü ismi Yasak Elma'da

Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da sürprizler bitmek bilmiyor. Geçen hafta ayrılan 5 karakterin ardından, bu hafta yeni bölümde yeni isimlerle tanışacağız. Çağatay karakterinde Berk Oktay diziye dahil oldu. Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan’ın da ilk kez izleyicilerle buluşacağı yeni bölümde bir başka sürpriz daha var…

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun solistlerinden Gülçin Ergül de dizinin 86.bölümüne konuk oyuncu olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun başrollerini paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı ‘’Yasak Elma’’ dizisinin bu haftaki bölümüne Gülçin Ergül konuk oluyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni albüm çıkaran Gülçin, “Yasak Elma” dizisinin unutulmaz yemek sahnelerinden biri ile ekranlarda olacak.