Yasak Elma dizisinde ayrılık üstüne ayrılık! Bir isim daha veda ediyor

Fox TV’nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma'da ayrılık üstüne ayrılık yaşanıyor. Halit Argun karakterine hayat veren Talat Bulut’un, karakterin ölmesiyle diziden ayrılması ile birlikte yeni ayrılık haberleri de geldi.

Aynı bölümde Gökhan Alkan’ın da diziden ayrılacağı belirtildi. Dizide Halit Argun’un kızı Lila’yı oynayan Buçe Buse Kahraman’ın da diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı.

Tam herkes neler olduğunu anlamaya çalışırken, Barış Kılıç’ın da diziden ayrılacağı yönünde kulis bilgileri dolaşmaya başladı.

Med Yapım imzalı dizideki bu ayrılıklar, herkesi şaşkına çevirmişken bir haber daha gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın tv100’deki haberine göre, dizide Yiğit karakterini oynayan Doğaç Yıldız da diziden ayrılıyor.

4. sezonda ivme kaybetmeye başlayan diziyle ilgili ani ve radikal bir karar mı alındı bilinmiyor ancak 85. bölümden sonra bambaşka bir yere evrileceği de anlaşılıyor hikayenin…