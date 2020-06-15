Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Coronavirüsü sebebi ile setine ara verilen Yasak Elma'nın başlayacağı tarih dizisevenler tarafından merak ediliyor. Dizinin başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç bulunuyor. Yasak Elma dizisi ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon tarihi belli mi? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..

YASAK ELMA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Yasak Elma’da uzun süredir çekimi yapılamayan diziler arasında yer alıyor. Dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Yasak Elma dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider. Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.