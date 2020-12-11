Yasak Elma dizisi 89. yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu! Yıldız ve Çağatay ayrılıyor mu?

Yasak Elma dizisinin merakla beklenen 89. yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma 89. bölümünde, Yıldız ile Burcu arasında bir tartışma yaşanır. Bu olay Çağatay ile Yıldız arasındaki ilişkiyi bitirme noktasına getirir. Gerilim dolu bir bölüm ile Yasak Elma Pazartesi akşamı FOX TV'de.



YASAK ELMA 89.BÖLÜM FRAGMANI



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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Çağatay'ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali'yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız'ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına sebep olur.

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.