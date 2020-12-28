Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 91. bölüm izleme linki!

Fox Tv’de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisi yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 28 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan 91. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Peki, Yasak Elma 92. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?



YASAK ELMA 91. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın ailelerine karşı verdiği savaş her geçen gün şiddetlenirken, büyük bir yol ayrımına gelirler. Ender, Halit’in yaşadığına kimseyi inandıramaz ve bu işin peşine kendi düşer. Halit’i bulmak ve haklılığını kanıtlamak için her şeyi yapacaktır.

YASAK ELMA 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.