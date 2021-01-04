Yasak Elma 92. bölüm izle! Yasak Elma 93. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 93. bölüm fragmanı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma 92. bölümüyle ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşattı. Sevilen dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk oturuyor. İşte Yasak Elma 93. yeni bölüm fragmanı ve 92. bölüm özeti...



YASAK ELMA 92. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Çağatay’ın evlenmesi herkesin üstünde şok etkisi yaratırken, Ender ve Yıldız’a vurulacak derin darbe hiç beklemedikleri bir yerden gelecek ve hepsinin hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır.

YASAK ELMA 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.