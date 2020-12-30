Yasak Elma 92. bölüm fragmanı yayınlandı! Cinayeti itiraf eden Şahika, Ender ve Yıldız cezaevine giriyor

Nesrin Cavadzade, sette kurulan cezaevi dekorunun önünde Eda Ece ve Şevval Sam'la verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Fox TV'nin entrikalarla dolu dizisi Yasak Elma heyecanını artırarak yeni bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın rol aldığı Yasak Elma dizisi 92. bölüm fragmanı yayınlandı.



4 Ocak 2021'de ekrana getirilecek olan 92. yeni bölümde Şahika, Ender ve Yıldız'dan kurtulabilmek için Zehra'ya Halit Argun cinayetinden bahseder.

YILDIZ VE ENDER CEZAEVİNDE

Şahika, 'Babanı Yıldız ve Ender öldürdü. Onu merdivenlerden ittiler. Ben de oradaydım ve her şeyi gördüm' itirafı Zehra'yı şoke ederken ilk olarak Yıldız ve Ender cezaevine giriyor. Şahika'nın sevinci kursağında kalır çünkü cinayet şüphesiyle o da tutuklanarak Yıldız ve Ender'in yanına gider. Şahika'yı karşısında gören Ender ve Yıldız ise sinirlerine hakim olamayarak saldırıya geçer.





CEZAEVİ DEKORU ÖNÜNDEN PAYLAŞIM YAPTI

Güzelliği ve başarılı oyunculuk performansı ile bütün dikkatleri üzerine çeken Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade, Eda Ece ve Şevval Sam'la sette kurulan cezaevi dekorunun önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından 'Hak ettiğimiz son' notuyla takipçileri ile paylaştı.