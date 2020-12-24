Yasak Elma yeni bölümde Halit yaşıyor mu? Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayınlandı!

Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yeni bölüm hakkında izleyiciye ipucu veriyor. Pazartesi akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Yasak Elma’da izleyicileri şaşırtan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Dizide geçen hafta Halit Argun karakterinin yaşadığı iddia edildi. Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cevadzade’nin yer aldığı entrikalarla dolu dizi Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma, geçen hafta yayınlanan yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Halit Argun ölmediği hala yaşadığı geceye damga vuran ifadelerden oldu. Şimdi izleyenler 81. Bölüm fragmanı ile "Halit yaşıyor mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte Yasak Elma 90. Bölümde yaşananlar;

Şahika’nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride’ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Şahika, Feride'yle yaptığı planda Çağatay'ı zor durumda bırakmayı başarıyor.

Ender biri tarafından takip edildiğini anlar ve takip edenin kim olduğunu bulmaya çalışır. Sonucunda uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu bulur. Ender, Caner'le yaptığı araştırmalar sonucunda Halit'in yaşadığı kanısına varır. Yıldız, Feride'yle tanışıp buzları eritme niyetiyle hareket ederken Feride ona hiç beklemediği ithamlarda bulunur.