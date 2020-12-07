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  • Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yasak Elma 88. bölüm izle
07 Aralık 2020 Pazartesi 17:45 | Son Güncelleme:

Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yasak Elma 88. bölüm izle

Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı geldi mi" Yasak Elma 88. bölüm izle

Fox Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma'da bu hafta yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Yasak Elma 30 Kasım akşamı 88. bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciler Yıldız ve Çağatay'ın diyaloglarına tebessüm ettiler. Peki, Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yasak Elma kendi seyirci kitlesini oluşturmuş FOX TV'nin en iddialı yapılarından birisi olarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Yasak Elma dizisi geçen hafta 87. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümü ile eğlenceli anları ekrana taşıyan yapım ilgi ile izlendi. Yıldız'ın yani aşklara yelken açtığı son bölümde Ender ve Şahika ise şirketteki değişikliklere adapte olmaya çalışıyor.

YASAK ELMA 89. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yasak Elma 89. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma yeni fragman gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 88. BÖLÜM İZLE

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Çağatay'ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali'yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız'ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına sebep olur.

Yıldız ve Şahika, Ender'den intikam almak için birlik olup, Ender'i Halit'ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender'in Halit'le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız'ı bir araya getirir.

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