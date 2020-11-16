Yasak Elma 86. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma Halit öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümü ile bu akşam FOX Tv ekranlarında yayınlanacak. Heyecanla beklenen 85. bölümde neler yaşanacağını merak ediliyor. Dizinin fragmanında Ender, Şahika ve Yıldız ile Halit'in aralarında çıkan kargaşa neticesinde Halit merdivenlerden düşer. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

YASAK ELMA 86. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 86. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA HALİT ÖLDÜ MÜ?

Ender, Şahika ve Yıldız ile Halit'in aralarında çıkan kargaşa neticesinde Halit merdivenlerden düşüyor. Yere yığılıp bayılan Halit'in ölüp ölmediğini merak eden Şahika eliyle şah damarının atıp atmadığına bakıyor.

YASAK ELMA 85. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada beklenmeyen bir kaza, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Ender’in ve Yıldız’ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika’ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit’i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit’le evlilik hazırlıkları içindedir.

Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız’ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.

Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız’ın yanına gider.

Ender başına gelenleri Yıldız’a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.