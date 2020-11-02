Yasak Elma 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 83. son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma bu akşam 83. bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'da bu akşam neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin bu akşamki bölümünde Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Peki, Yasak Elma 83. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YASAK ELMA 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 84. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 83. BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.

YASAK ELMA 82. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.