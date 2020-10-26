Yasak Elma 83. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 82. bölümde neler olacak?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma pazartesi akşamları saat 20.00'da ekrana geliyor. Yasak Elma 82. bölümde Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekiyor. Yasak Elma 83. bölüm fragmanı ise bir sonraki hafta olacak olaylar hakkında ipucu verecek.

YASAK ELMA 83. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 83. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 82. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





YASAK ELMA 82. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

YASAK ELMA 81. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.