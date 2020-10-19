Yasak Elma 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 81. bölümde neler olacak?

FOX TV'nin merakla takip edilen dizisi Yasak Elma sürprizlerle dolu bölümleriyle pazartesi akşamları saat 20.00'da yayınlanıyor. Yasak Elma 82. bölüm şimdiden merak edilirken dizinin 81. bölümünde Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer.

YASAK ELMA 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 82. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam yayınlanacak olan 81. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





YASAK ELMA 81. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.

YASAK ELMA 80. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.