Yasak Elma 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 80. bölümde neler olacak?

Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları izleyici karşısına geçiyor. FOX TV'de ekrana gelen dizi, saat 20.00'da başlıyor. Yasak Elma 81. bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başladı. Yasak Elma 80. bölümde ise Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir.

YASAK ELMA 81. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 81. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 80. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





YASAK ELMA 80. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.