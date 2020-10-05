Yasak Elma 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 79. bölümde neler olacak?

Yasak Elma 79. bölümde izleyici yine heyecan dolu dakikalar bekliyor. Sevilen dizi pazratesi akşamları FOX TV'de yayınlanıyor. Yasak Elma oyuncuları arasında Sevda Erginci, Eda Ece, Şevval Sam gibi isimler yer alıyor. Geçen hafta Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olmuştu.

YASAK ELMA 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 80. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 79. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





YASAK ELMA 79. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder. Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.