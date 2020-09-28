Yasak Elma 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 78. bölümde neler olacak?

Yasak Elma her hafta pazartesi akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Saat 20.00'da izleyici ile buluşan dizi sıkı bir hayran kitlesine sahip. Geçen hafta Yasak Elma'da Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yaradı. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşandı. Yasak Elma 79. bölüm fragmanı merakla beklenirken bu akşam yayınlanacak olan 78. bölümde Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürecek.

YASAK ELMA 79. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 79. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir. Bu akşam yayınlanacak olan 78. bölüm fragmanı ise şu şekilde;





YASAK ELMA 78. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender’in Kaya’ya söylediği yalanın ortaya çıkması, Şahika’nın ekmeğine yağ sürer. Kaya ve Ender’i ayırmak için planına Yiğit’i de alet eder. Yıldız’ın yalıya taşındığı gece Halit’in Kerim’i çağırması, Halit ve Yıldız’ın arasında gerginliğe sebep olur.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma 77. bölümde Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.