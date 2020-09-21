Yasak Elma 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 77. bölümde neler olacak?

Yasak Elma yeni bölümü ile bu akşam FOX TV ekranlarından seyirci ile buluşacak. Her hafta pazartesi akşamları yayınlanan dizinin başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut gibi isimler yer alıyor. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan Yasak Elma 77. bölüm özetinde Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyor. Yasak Elma 78. bölüm fragmanı ise şimdiden merak edilmeye başladı

YASAK ELMA 78. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 78. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizi, bu akşam 77. bölümü ile ekranda olacak. Fragman yayınlandığında haberimizin içerisine eklenecektir.





YASAK ELMA 77. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 77. bölümde Asuman’ın Halit’le yaptığı konuşma Şahika’nın işine yarar. Yıldız neye uğradığını şaşırırken, evde Lila ve Yiğit’in evlenecek olmasının telaşı yaşanıyordur. Yıldız ve Kerim’in arası tam düzelecekken, Şahika’nın beklenmeyen hamlesi onları farklı bir sona doğru sürükler.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.