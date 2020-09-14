Yasak Elma 76. yeni bölüm izleme linki! Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Yasak geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Fox Tv ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan ve başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı dizi 76. bölümüyle ekran başındakilere keyifli dakikalar yaşattı. İşte Yasak Elma 77. yeni bölüm fragmanı ve 76. bölüm özeti...



YASAK ELMA 76. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Şahika’nın arası giderek gerilirken, Yıldız, Caner’e sürpriz parti yapma hazırlığına girer. Asuman, Yıldız ve Kerim yakınlaşmasının farkına varır ve bundan hiç hoşlanmaz. Yıldız ve Halit’in yeniden evlenmesi için elinden geleni yapacaktır.

YASAK ELMA 77. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.