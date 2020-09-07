Yasak Elma 75. yeni bölüm izle! Yasak Elma 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen ve vazgeçilmez dizisi Yasak Elma 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan 75. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor! Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi koronavirüs nedeniyle verdiği uzun aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İşte Yasak Elma 75. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

YASAK ELMA 75. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasak Elma’nın 7 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan yeni sezon 1. bölümünde; Halit’in eski gücünü kazanması herkes tarafından sevinçle karşılanmış ve Argun ailesi eski düzenlerine dönmüştür. Halit’in amacı zor günlerinde ona çok destek olmuş olan Yıldız’ı geri kazanmak ve onunla yeniden evlenmektir. Ancak Yıldız’ın aklı Kerim yüzünden karışıktır ve ne yapacağını bilemez. Kısa zaman içinde doğru kararı vermesi gerekmektedir.

YASAK ELMA 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.