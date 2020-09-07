Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayında! Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlayacak, bu akşam var mı?

Yasak Elma 75. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV'nin sevilen dizisi, geçtiğimiz sezon en çok izlenenler arasındaydı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilmiş olan Yasak Elma 74. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Yasak Elma yeni sezon ise yine izleyicileri ekrana kilitleyecek.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma 75. bölümü ile yeni sezona giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizi, 7 Eylül Pazartesi akşamı FOX TV ekranlarında yeni sezonu ile olacak.

Yasak Elma 75. bölüm fragmanı ise birkaç tane olacak şekilde yayınlandı.





YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.

YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.