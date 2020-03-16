Yasak Elma 73. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece’nin paylaştığı Yasak Elma her bölümüyle izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin 16 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 73. bölümünde Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yaparken Lila ve Erim babalarına destek olmak için büyük uğraş veriyor. Haberimiz içerisinden Yasak Elma 74. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.



YASAK ELMA 73. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YASAK ELMA 73. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Şahika’yı yenebilmek için bir intikam planı yapar. Lila ve Erim babalarına destek olmak için ellerinden geleni yaparken Zehra yeni düzene uyum sağlamakta zorlanır. Yıldız ve Kerim yakınlığı başlarken, beklenmedik sürprizlerle yüzleşeceklerdir. Şahika ise Ender’den tamamen kurtulmak için yeni bir oyunun içindedir.

YASAK ELMA 74. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.