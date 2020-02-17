Yasak Elma 69. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece’nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 17 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yasak Elma 70. yeni bölüm fragmanı da son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Dizinin 69. bölümünde Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yaparken bunun için Ender’den yardım istiyor. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi ise olayların gidişatını değiştiriyor. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA 69. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Leyla’nın hamile olmasının şaşkınlığını yaşarken, Leyla kendini Halit’in çocuklarına kabul ettirmeye çalışır. Nadir, Yıldız’ı kazanmak için elinden geleni yapar ve bunun için Ender’den yardım ister. Yıldız’ın Leyla’nın hamileliğini öğrenmesi, yanlış bir karar almasına sebep olur.

YASAK ELMA 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.