Yasak Elma 68. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazartesi akşamları yayınlanan ve başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi isimlerin paylaştığı Yasak Elma her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde Halit Leyla’dan uzaklaşmaya çalışırken Leyla’nın Halit’i bırakmaya niyeti yoktur. Yıldız ise yaşadıklarını kabullenemez ve ayrılma kararı alır. Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA 68. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız bir kez daha aldatılmayı kaldırmayarak ayrılmaya karar verirken Halit, Yıldız’ı eve döndürmenin çarelerini düşünür ve bu arada Leyla’dan uzaklaşır. Leyla, Halit’in peşini bırakmamakta kararlıdır. Şahika, Leyla’ya Halit’i kazanabilmesi için akıl verir. Yıldız’ın yalnız kalmasını fırsat bilen Nadir’in ise bambaşka planları vardır.

YASAK ELMA 69. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.