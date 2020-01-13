Yasak Elma 64. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 64. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yaparken oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Eve, Tuvana Türkay ve Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

YASAK ELMA 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.

YASAK ELMA 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.