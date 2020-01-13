Yasak Elma 64. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Yasak Elma yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece gibi isimlerin paylaştığı dizinin son bölümünde Yıldız ile Ender Leyla’nın yapacaklarından korkuyor fakat Leyla Şahika’yı da arkasına alarak onları ummadıkları yerden vuruyor. Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma 13 Ocak Pazartesi günü yayınlanan 64. bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Yasak Elma 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da son bölümün bitmesi üzerine izleyiciler tarafından aratılmaya başladı. Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yaparken oyuncu kadrosunda Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Eve, Tuvana Türkay ve Nesrin Cavadzade gibi isimler yer alıyor. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.
YASAK ELMA 64. SON BÖLÜM ÖZETİ
Zerrin’in gelmesi Yiğit ve Lila aşkını başka bir yöne taşıyacaktır. Yıldız ve Ender Leyla’nın yapacaklarından korkup önlem almaya çalışsalar da; Leyla, arkasında Şahika’nın gücüyle hareket ederek onları ummadıkları yerden vurmaya çalışacaktır.
YASAK ELMA 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
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YASAK ELMA KONUSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.
Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.