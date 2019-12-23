Yasak Elma 62. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Dizinin son bölümünde Halit’in yemek yerken gizlice fotoğrafları çekiliyor ve Yıldız’a yollanıyor. Halit’in onu aldattığını düşünen Yıldız’ın aradığı ilk isim ise Ender oluyor. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ve 62. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

YASAK ELMA 62. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopar. Halit için bunu yapanı bulmak hiç zor değildir, tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur.

YASAK ELMA 63. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.