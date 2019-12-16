Yasak Elma 61. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fox Tv’nin Yasak Elma yeni bölüm fragmanı diziyi takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın paylaştığı Yasak Elma dizisi yine efsane bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yayınlandığı ilk bölümden beri büyük beğeni topladı. Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı haberimizde
Yasak Elma dizisi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yasak Elma 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu da gelecek bölümde neler olacağını merak edenler tarafından aratılmaya başladı. Son bölümde Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ve 60. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz
YASAK ELMA 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
YASAK ELMA 61. SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmaz. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alacaktır.
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YASAK ELMA KONUSU
Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.
Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.