Yasak Elma 60. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yoğun ilgi görüyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın paylaştığı Yasak Elma Pazartesi günü izlenen diziler arasında üst sıralarda yer alıyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla yayınlandığı ilk bölümden beri büyük beğeni topladı. Yasak Elma 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı haberimizde

YASAK ELMA 61. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 60. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.