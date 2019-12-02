Yasak Elma 59. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu diziyi yakından takip eden bireyler tarafından aratılmaya başladı. Yasak Elma her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor ve reyting sıralamasındaki yerini koruyor. Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur. Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ve 58. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

YASAK ELMA 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 59. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden olur. Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yaparlarken, Yıldız oldukça tedirgindir. Şahika’nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.