Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma izleyicilerini şaşırtan sahne

Yasak Elma 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yasak Elma her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Son bölümde Halit, Yıldız ve Ender’in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika’nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Haberimiz içerisinden Yasak Elma 57. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

YASAK ELMA 57. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın ortadan kayboluşu onu herkesin gözünde tek suçlu haline getirmiştir. Halit, Yıldız ve Ender’in haklı çıkmasının burukluğunu yaşarken, Şahika’nın arkasındaki gizli gücün kendisinden intikam almak için dönen eski dostu Nadir olduğunu öğrenir. Nadir ve Halit yüzleşmesinde, Nadir’in getirdiği sürpriz isim tüm dengeleri alt üst edecektir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.