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  3. Yasak Elma 58. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 58. son bölümde neler oldu? Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 58. son bölümde neler oldu" Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Fox Tv’nin sevilen dizisi Yasak Elma her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçiyor. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ve 58. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı son bölüm biter bitmez aratılmaya başladı. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın paylaştığı Yasak Elma dizisi Pazartesi günlerine damgasını vurmaya devam ediyor. Dizinin son bölümünde Halit Yıldızı kaybetme korkusu yaşıyor ve bir plan yapıyor. Halit’in düşmanlarına karşı aldığı karar herkesi şaşırtıyor.  Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı haberimizde

YASAK ELMA 59. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

 YASAK ELMA 58. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit, Nadir’le Ender’in işbirliğini öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken, karşı hamle yapmak için harekete geçer. Nadir ise Halit’i alt etmek için başka bir yol daha bulur ve bu yol Yıldız’dan geçmektedir. Halit’in düşmanları alt etmek için bulduğu çözüm, tüm düzeni değiştirecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

 


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