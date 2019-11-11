Yasak Elma 55. son bölüm izleme linki! Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yoğun bir şekilde aratılıyor. Pazartesi günleri Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yayınlandığı ilk günden beri büyük beğeni toplayan dizinin yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt üstleniyor. Son bölümde Halit’in başına gelenler Yıldız’ı korkutuyor. Peki, Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Haberimiz içerisinden son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

YASAK ELMA 57. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 56. SON BÖLÜM ÖZETİ

Şahika’nın tüm gerçekleri söylemesi Halit, Ender, Kaya ve Yiğit’in hayatını tamamen değiştirecektir. Şahika kendini aklamak adına yeni bir plan yapma hazırlığındayken, Halit ona olan güvenini yitirmeye başlar. Şahika Halit’i kaybedecek olduğunu anlar ve yenilgisinin bedelini herkese çok ağır bir şekilde ödetmeye karar verir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.