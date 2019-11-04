Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 55. son bölüm izleme linki!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı dizinin hayranları tarafından aratılmaya başladı. Fox Tv’nin başarılı yapımlarından Yasak Elma dizisi, oyuncuları ve konusu ile izleyenleri kendine çekmeyi başarıyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın paylaştığı dizi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Son bölümde Halit’in Yıldız’dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur. Peki, Yasak Elma 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…

YASAK ELMA 56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 55. SON BÖLÜM ÖZETİ

Halit’in Yıldız’dan ayrılmak istememesi Yıldız’da şok etkisi yaratır ve kafasının karışmasına neden olur.

Ender ve Asuman, Yıldız’ı Halit’e geri dönmesi için ikna etmeye ve böylece Şahika’dan ebediyen kurtulmaya çalışırlar.

Şahika ise Halit’i yavaş yavaş kaybediyor olmanın verdiği tedirginlikle elindeki tüm kozları kullanmaya karar verir.

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.