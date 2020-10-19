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19 Ekim 2020 Pazartesi 10:49 | Son Güncelleme:

Yasak Elma 5. sezon olmayacak mı?

Yasak Elma 5. sezon olmayacak mı"

Ünlü oyuncu Eda Ece, rol aldığı ilk sinema filminin yapımcısı Şükrü Avşar'dan ödül almanın mutluluğunu yaşadı. 10 yıldır oyunculuk yaptığını dile getiren Eda Ece, “Uzun soluklu dizilerde yer aldım ve 7 tane sinema filmim var. Çok severek çalışıyorum ve çok da uzun saatler çalışıyorum. Setten buraya geldim. Yine sete döneceğim. Çok emek veriyoruz” dedi. Eda Ece'den kafa karıştıran açıklama geldi.

Yasak Elma dizisindeki rolü ile ödüle layık bulunan güzel oyuncu Eda Ece, işini severek yaptığının altını çizdi. Dizinin yapımcısı da SESAM’dan ödül kazandı. Bu gururu yaşayan oyuncu, başarının çok yoğun çalışma ile geldiğini de söyledi.

Eda Ece, “Tahmin edemeyeceğiniz kadar yoğun. Bu aralar çok, sezon açıldı, tempo çok arttı. Covid döneminde dinlenmiş olduk, biraz stresli bir zamandı. Şimdi yüksek tempo çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Eda Ece’nin 2021 yılı için planları da var. Oyuncu, Yasak Elma’nın 4. sezonu bittikten sonra yeni projeler yapacağını şu sözlerle söyledi: “Allah’tan seviliyor dizimiz, bakalım bu sezonu da tamamlayalım, sonra yeni projeler de yapacağım.”

Eda Ece’nin 4. sezondan sonra yeni projeler yapacağını söylemesi, kafaları da karıştırdı. 

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