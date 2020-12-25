Sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? Yarıyıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklamasının gelmesinin ardından Yarıyıl tatili ne zaman? Sömestr tatili ne zaman, kaç gün olacak? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Pandemi koşullarının devam etmesi dolayısıyla uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği okullar için Milli Eğitim Bakanlığı önemli bir adım adım attı.



YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatili için kararını kamuoyuna geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. 15 tatil olarak da bilinen yarıyıl tatili için gün sayan öğrenciler, sömestr tatilini bu yıl önceki senelere göre biraz daha fazla yapacak. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim süreci eğitim almaya devam eden öğrenciler, sömestr tatili kapsamında toplam 24 gün okuldan uzak olacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Daha önce yapılan açıklama ilkokullar hariç, ortaokul ve lise düzeyi sınıflar için yüz yüze sınav yapılacağı bildirilmişti. Yapılan açıklamada "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir." denilmişti.

Ancak öğrencilerin yoğun talebi ve salgının seyri üzerine bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması yapıldı. Yüz yüze sınavların yapılmayacağı açıklandı.