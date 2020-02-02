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Yarından Sonra filmi konusu nedir? Yarından Sonra oyuncuları arasında kimler var?

Yarından Sonra filmi konusu nedir" Yarından Sonra oyuncuları arasında kimler var"

Yarından Sonra filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yarından Sonra filmi konusu nedir? Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Jake Gyllenhaal’un Sam Hall karakterine, Dennis Quaid’ın Jack Hall karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yarından Sonra filmi konusu yoğun ilgi görüyor. Yarından Sonra oyuncuları arasında kimler var? Kurtuluş Günü’nün yaratıcısı Roland Emmerich’den etkileyici bir aksiyon ve gerilim filmi daha izleyici karşısında. Jake Gyllenhaal’un Sam Hall karakterine,  Dennis Quaid’ın Jack Hall karakterine hayat verdiği film bu akşam Show TV’de yayınlanacak. İşte film ile ilgili merak edilenler…

YARINDAN SONRA FİLMİ KONUSU

İklim bilim uzmanı olan Jack Hall, Antarktika’da büyük bir buzulun koptuğunu keşfeder. Ancak henüz fark etmediği şey ise bu olayın, dünya popülâsyonunu etkileyecek bir doğal afetin tetikleyicisi oluşudur. Son üç haftadır aralıksız yağmurlar yağmaktadır ve tüm dünyada bir dizi iklimle ilişkili felaketler meydana gelmeye başlamıştır. Herkes dünyanın yeni bir buzul çağına girmekte olduğunu fark eder.

İnsanlar, mümkün mertebe yaşadıkları alanları terk ederek güneye doğru daha sıcak iklim şartlarının olduğu bölgelere toplanmaya başlar. Jack, New York’ta mahsur kalan ve donma tehdidi altındaki oğlu ve arkadaşlarını kurtarmak için kendi canını ortaya koymaya hazırdır. Kurtuluş Günü’nün yaratıcısı Roland Emmerich’den etkileyici bir aksiyon ve gerilim filmi daha.

İŞTE YARINDAN SONRA OYUNCULARI

Dennis Quaid

Jake Gyllenhaal

0Emmy Rossum

 Dash Mihok

Jay O. Sanders


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